Präsident Yoon und saudi-arabischer Verteidigungsminister sprechen über Kooperation in Verteidigungsindustrie

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag Saudi-Arabiens Verteidigungsminister Khalid bin Salman Al Saud empfangen.Beim Treffen in Yoons Büro in Seoul diskutierten sie über die Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und Saudi-Arabien in der Verteidigung und der Verteidigungsindustrie sowie Maßnahmen zur Verteidigungsinnovation.Yoon sagte, Südkorea wolle die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien in der Verteidigungsindustrie aktiv vorantreiben. Er brachte Bereitschaft zur Unterstützung der Verteidigungsinnovation aus, die Saudi-Arabien anschiebt.Yoon sagte weiter, sollten beide Länder ihre Erfahrung und Vision in Bezug auf die Verteidigungsinnovation miteinander teilen, wäre ein noch größerer Synergieeffekt zu erwarten. Südkorea und Saudi-Arabien seien sehr wichtige Wirtschafts- und Sicherheitspartner. Beide Länder sollten für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel, im Nahen Osten und in der Welt noch stärker kooperieren.Der saudi-arabische Verteidigungsminister äußerte, dass Südkorea und Saudi-Arabien auf der Grundlage eines sehr tiefen gegenseitigen Verständnisses beispiellose Kooperationsbeziehungen in den Bereichen Wirtschaft und Verteidigung unterhielten. Seit dem Südkorea-Besuch des Kronprinzen und Premierministers Mohammend bin Salman im vergangenen November sei die bilaterale Zusammenarbeit ausgeklügelter geworden.Er schlug vor, die substanzielle und nachhaltige Partnerschaft zwischen beiden Ländern aufrechtzuerhalten.