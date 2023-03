Nationale Sicherheitsberater Südkoreas und der USA führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater Kim Sung-han hat sich am Dienstag (Ortszeit) in Washington mit seinem US-Amtskollegen Jake Sullivan getroffen.Beide sprachen über bilaterale Angelegenheiten im Vorfeld des für April vorgesehenen Staatsbesuchs von Präsident Yoon Suk Yeol in den USA.Das gab das Weiße Haus in einer Pressemitteilung bekannt.In Bezug auf den kürzlich von der südkoreanischen Regierung vorgelegten Plan zur Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit unter japanischer Besatzung durch Dritte sprach Sullivan von einem historischen Durchbruch. Er habe die Nachricht über den historischen Durchbruch zwischen Südkorea und Japan begrüßt, um die Tür für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen diesen beiden wichtigen Verbündeten zu öffnen, hieß es.Beide Sicherheitsberater hätten besprochen, wie beide Länder eine enge Zusammenarbeit zur weiteren Verbesserung der Sicherheitsbeziehungen aufrechterhalten könnten, um auf die sich verändernde Bedrohungslage in der indopazifischen Region zu reagieren, teilte das Weiße Haus mit.Sullivan bekräftigte das eiserne Engagement der USA für die Sicherheit Südkoreas und für die Bereitstellung einer erweiterten Abschreckung gegenüber Nordkorea mittels der gesamten Bandbreite der US-Verteidigungsfähigkeiten.Nach weiteren Angaben verurteilten Kim und Sullivan den russischen Krieg in der Ukraine und erörterten Maßnahmen, um der Ukraine zu helfen. Sie betonten auch die kontinuierliche Zusammenarbeit, um die Technologieführerschaft beider Länder zu fördern und zu schützen, auf wirtschaftliche Zwänge zu reagieren und Schwachstellen in Lieferketten, der Telekommunikationsinfrastruktur und Cybernetzen zu beheben, damit der anhaltende Wohlstand der Verbündeten und Partner gewährleistet wird.