Fußball: Neuer Nationaltrainer Klinsmann in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Jürgen Klinsmann, der neue Cheftrainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft der Männer, ist heute in Südkorea angekommen.Nach der Ankunft am Flughafen Incheon sagte Klinsmann, er sei sehr stolz und sehr privilegiert, diese Gelegenheit zu haben, für die Nationalmannschaft Koreas zu arbeiten.Als Grund für die Entscheidung für den Posten nannte er, dass er mehrere Male Südkorea besucht habe, darunter für die Olympischen Spiele 1988 in Seoul und die Fußball-Weltmeisterschaft 2002. Er habe gute Erfahrungen mit Korea und Koreanern gehabt, daher habe ihn die Gelegenheit sehr gefreut, als Nationaltrainer des Landes arbeiten zu können.Als Ziel nannte die deutsche Fußball-Legende, den Asien-Cup zu gewinnen.Klinsmann wird am Donnerstag im Trainingszentrum der Nationalmannschaft in Paju seine Pressekonferenz zum Amtsantritt geben und damit den ersten Termin als Nationaltrainer absolvieren. Anschließend wird er die im März geplanten Länderspiele vorbereiten.Südkorea tritt am 24. März gegen Kolumbien an und am 28. März gegen Uruguay.Klinsmann wurde letzten Monat zum Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft ernannt. Sein Vertrag läuft über 41 Monate, und zwar bis zur Endrunde der WM 2026.