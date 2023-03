Internationale Tourismusbörse öffnet nach drei Jahren Pandemiepause wieder Tore in Berlin

Photo : YONHAP News

Die Internationale Tourismusbörse (ITB) ist am Dienstag in Berlin nach einer dreijährigen Corona-Pause wieder in Präsenz eröffnet worden.An der weltgrößten Tourismusmesse nehmen 5.500 Institutionen aus etwa 150 Ländern teil.Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) richtete in einer Halle für Asien den Korea-Pavillon ein. Sie ist zusammen mit 24 Institutionen, darunter lokalen Verwaltungen wie Busan und Gwangju, Reisebüros und Fluggesellschaften, dort vertreten.Bei Besuchern beliebt ist, das in der Erfolgsserie „Squid Game“ vorgestellte Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“ mittels eines großen Bildschirms selbst erleben zu können.Die KTO teilte mit, auf der weltgrößten Tourismusmesse große Bemühungen unternehmen zu wollen, damit anlässlich der Jahre für den Korea-Besuch 2023 und 2024 die Zahl der Touristen steigen werde. Das Ziel sei es, dieses Jahr zehn Millionen Touristen ins Land zu locken.