Südkorea fordert vor UN, geflüchteten Nordkoreanerinnen mehr Gehör zu schenken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat vor dem UN-Sicherheitsrat dazu aufgerufen, den aus Nordkorea geflüchteten Frauen mehr Gehör zu schenken.Bei einer offenen Debatte des Weltsicherheitsrats über Frauen, Frieden und Sicherheit am Dienstag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York machte Südkoreas UN-Botschafter Hwang Joon-kook auf Haftanstalten in Nordkorea, einschließlich der Konzentrationslager, und Verletzungen der Menschenrechte der geflüchteten Nordkoreanerinnen aufmerksam.Er bitte die internationale Gemeinschaft um besonderes Interesse an den geflüchteten Nordkoreanerinnen, die für die zum Schweigen gezwungenen Frauen in Nordkorea trotz vieler Schwierigkeiten ihre Stimme erhöben, sagte der Diplomat.Hwang stellte dabei das Buch „The Hard Road Out“ von Jihyun Park, eine aus Nordkorea geflüchtete und in Europa tätige Aktivistin für Menschenrechte in ihrem Heimatland, vor. Das Buch beschreibt, wie Park vor der Ansiedlung in Großbritannien im Jahr 2008 Menschenhandel in China zum Opfer gefallen und unter Zwang nach Nordkorea zurückgeführt worden war.