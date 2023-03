Zweitgrößtes Riesenrad der Welt wird in Seouls Haneul Park errichtet

Photo : Seoul Metropolitan Government

In Seoul wird das zweitgrößte Riesenrad der Welt mit einem Durchmesser von 180 Metern errichtet.In dem von einer Deponie zu einem ökologischen Park verwandelten Haneul Park im Bezirk Mapo werde der Seoul Ring errichtet, gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.Das Riesenrad wird keine Speichen haben und mit erneuerbaren Energien betrieben.Seoul Ring wird das zweitgrößte Riesenrad der Welt nach Ain Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein, dessen Durchmesser 257 Meter beträgt. Unter den ringförmigen Riesenrädern wird Seoul Ring das weltgrößte sein.Das geplante Riesenrad wird 1.474 Passagiere in der Stunde und bis zu 11.792 Personen am Tag aufnehmen können. Demnach werden jährlich rund 3,5 Millionen Touristen erwartet.Seoul Ring soll im Dezember 2027 fertiggestellt werden.