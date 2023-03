Erstmals nach drei Jahren Pandemiepause wieder Internationale Tourismusbörse in Berlin

Photo : YONHAP News

Die Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin, die weltgrößte Tourismusmesse, hat erstmals seit vier Jahren wieder ihre Tore geöffnet.An der ersten ITB in Präsenz seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nehmen etwa 5.500 Institutionen aus etwa 150 Ländern teil.Um die seit dem Ausbruch der Pandemie kriselnde Tourismusindustrie wiederzubeleben, haben zahlreiche Länder eigene Stände errichtet und werben für ihren Tourismus und ihre Kulturprodukte.„Rotes Licht, grünes Licht.“Auch im Korea-Pavillon, der sich im vorderen Teil der Halle für Ostasien befindet, versammelten sich zahlreiche Besucher. Contents in Anspielung auf die Erfolgsserie „Squid Game“ stehen im Mittelpunkt und interessieren die Besucher besonders. Verschiedene Erlebnisprogramme werden angeboten, darunter eine Fotoaufnahme mittels eines Führungsroboters.Ein Besucher namens Tim Rankin sagte, es sei wirklich toll. Er habe ein interaktives Foto gemacht. Er glaube, dass dies eine sehr schöne Art und Weise sei, um die koreanische Kultur zu präsentieren.Auch wird die traditionelle Kultur, darunter die traditionelle Tracht Hanbok und die koreanische Kalligrafie Seoye, vorgestellt, damit die durch koreanische Filme oder Fernsehserien geweckte Neugier natürlicherweise zu Reisen nach Südkorea führen kann.Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, besuchte den Korea-Pavillon und zeigte Interesse an der koreanischen Kultur.Lee Jae-hwan, Vizepräsident der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO), sagte, es gebe sehr viele Kulturveranstaltungen in den 17 provinzfreien Städten und Provinzen Südkoreas. Die Veranstaltungen seien jedoch kaum bekannt gewesen. Man lege den Schwerpunkt darauf, diese anlässlich der Ausstellung weltweit bekannt zu machen.Während sich die von der Pandemie hart getroffene Reiseindustrie langsam wieder erholt, wird auf der Messe um Touristen gewetteifert.