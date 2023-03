Kim Gi-hyeon zum neuen Vorsitzenden der regierenden Partei Macht des Volks gewählt

Photo : YONHAP News

Kim Gi-hyeon ist neuer Vorsitzender der regierenden Partei Macht des Volks.Laut den Ergebnissen einer mobilen und ARS-Abstimmung am Telefon, die auf dem Parteitag am heutigen Mittwoch bekannt gemacht wurden, kam er auf 52,93 Prozent der Stimmen.Auf Platz zwei landete Ahn Cheol-soo mit 23,37 Prozent, gefolgt von Chun Ha-ram mit 14,98 Prozent und Hwang Kyo-ahn mit 8,72 Prozent.Lediglich Parteimitglieder durften an der Abstimmung teilnehmen. Es wurde eine Rekordbeteiligung von 55,1 Prozent verzeichnet.Bei der Wahl von vier Vorstandsmitgliedern setzten sich Kim Byung-min, Cho Su-jin, Tae Young-ho und Kim Jae-won durch. Chang Ye-chan wurde außerdem als Vertreter der jungen Mitglieder in den Vorstand gewählt.Tae Young-ho war früher Botschaftsrat an der nordkoreanischen Botschaft in Großbritannien. Er hatte sich 2016 abgesetzt und war 2020 in die südkoreanische Nationalversammlung gewählt worden.Der Sieger sagte nach der Wahl, den Fokus auf das Leben der Bürger richten zu wollen. Außerdem wolle er sich für den Erfolg der Partei und Regierung sowie Sieg bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr einsetzen.Mit seiner Wahl ist auch das Krisenmanagementsystem, das seit August letzten Jahres in Betrieb war, offiziell beendet.Am Parteitag nahm auch Präsident Yoon Suk Yeol teil.