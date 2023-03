Südkorea will Drohnen-Einsatzkommando im zweiten Halbjahr gründen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Militär will ein Kommando für Drohneneinsätze zur Reaktion auf eventuelle Drohnenangriffe aus Nordkorea möglicherweise im Juli gründen.Der Vereinigte Generalstab teilte heute mit, er plane die Gründung des Drohnen-Einsatzkommandos im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Details wie der Standort seien noch nicht festgelegt.Das Kommando wird in der Lage sein, Aufgaben für mehrere Zwecke, darunter die Überwachung von unbemannten Luftfahrzeugen und die Aufklärung sowie die elektronische Kriegsführung, auszuführen. Die Gründung des Kommandos zählt zu den Maßnahmen, die das Militär nach dem Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum im vergangenen Jahr vorgelegt hatte. Das Militär hat auf Anweisung von Präsident Yoon Suk Yeol Vorbereitungen für die Gründung begonnen.