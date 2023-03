KDI: Konjunktur weiterhin schwach

Photo : YONHAP News

Laut einer Analyse eines staatlichen Forschungsinstituts bleibt die Konjunktur in Südkorea schwach.Diese Einschätzung teilte das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) in seinem heute veröffentlichten Monatsbericht über die Wirtschaft mit. Der Binnenkonsum verlangsame sich in letzter Zeit, während die Ausfuhren geschrumpft seien, hieß es.Gemeint ist, dass die Konjunktur sich zwar nicht weiter verschlechtert habe, jedoch in einem schlechten Zustand verharre.Laut KDI schrumpft die Konjunktur in der herstellenden Industrie, weil das Exportgeschäft infolge der verschlechterten externen Bedingungen schwächelt.Besonders bei Halbleitern verschlechterte sich die Lage. Das Exportvolumen im Tagesschnitt ging im Februar um 47,7 Prozent zurück, nachdem im Januar ein Rückgang von 43,2 Prozent verbucht worden war.Nach Regionen betrachtet, schrumpften die Lieferungen nach China um 31,1 Prozent.Der Konsumklimaindex im Februar stand bei 90,2 und unterschritt damit den Referenzwert von 100.