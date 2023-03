Yoon betont Normalisierung internationaler Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bedeutung der Normalisierung internationaler Beziehungen und der Dreier-Kooperation mit den USA und Japan bekräftigt.Man müsse ins Auge fassen, dass die Kooperation mit den USA und Japan wichtiger denn je sei, um eine äußerst ernsthafte Sicherheitskrise zu überwinden. Die Solidarität und Zusammenarbeit mit den Nationen, die universelle Werte teilten, sei entscheidend für die Existenz und das Interesse der Nation, betonte Yoon auf dem Parteitag der Regierungspartei im Kongresszentrum KINTEX in Goyang. Der Wiederaufbau des zusammengebrochenen Bündnisses mit den USA und die schnelle Wiederherstellung der Beziehungen mit Japan sollten ebenfalls laut Yoon in dem Sinne verstanden werden.Zugleich unterstrich der Staatspräsident seinen Willen für drei Reformen in den Bereichen, Arbeit, Erziehung und Renten.Yoon sagte zudem, dass niemand eine Krise der Nation und der Partei als eine politische Chance missbrauchen dürfe. Gegen wen die Bemerkung sich richtet, wurde nicht konkret angesprochen.Hinsichtlich der Wahl der neuen Führung der Regierungspartei betonte Yoon die Eintracht. Mit der neuen Führung müsse man eins werden. Bei den parteiinternen Wahlen gebe es weder Sieger noch Verlierer, hieß es.