Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrand in Hapcheon

Photo : YONHAP News

In Hapcheon in der Provinz Süd-Gyeongsang kämpfen Einsatzkräfte gegen einen schweren Waldbrand.Das Feuer war am Mittwoch gegen 14 Uhr auf einem Hügel ausgebrochen.Mit Stand 6 Uhr am Donnerstag sei der Brand nach Angaben der nationalen Forstbehörde zu 92 Prozent gelöscht. Insgesamt seien 163 Hektar von den Flammen betroffen. Für das Gebiet wurde die Waldbrand-Warnstufe 3 verhängt.Für die Löscharbeiten wurden mehr als 1.300 Einsatzkräfte mobilisiert. 35 Helikopter unterstützen die Einsatzkräfte in ihrem Kampf gegen die Flammen.Die Behörden wollen heute mit der Untersuchung der genauen Brandursache beginnen. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht.