KBS-Umfrage: Yoons Ablehnungsquote beträgt über 55 Prozent

Photo : KBS News

Nach dem Ergebnis einer Umfrage von KBS beträgt die Ablehnungsquote des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol über 55 Prozent.Die Rundfunkanstalt hatte die Umfrage anlässlich des ersten Jahres seit seiner Wahl in Auftrag gegeben.Demnach meinten 55,9 Prozent der Befragten, dass Yoon eine "schlechte Arbeit mache". 40,5 sind der gegenteiligen Auffassung.Der Anteil der positiven Einschätzung lag damit erstmals in einer KBS-Umfrage über 40 Prozent.Unter denjenigen, die mit Yoons Leistungen im Amt nicht zufrieden waren, nannten 26,9 Prozent als Grund, dass er zu wenig für die Wirtschaft und das Auskommen der Menschen mache. 23,6 Prozent begründeten ihre negative Einschätzung mit Voreingenommenheit bei Personalentscheidungen.Auf die Frage, ob Yoon künftig in guter Weise regieren werde, gaben 52,6 Prozent eine negative Antwort. 44,2 Prozent trauen ihm eine gute Amtsführung zu.Die Umfrage führte Hankook Research durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Fragen und Antwortmöglichkeiten sowie die Ergebnisse der Umfrage sind auch im Internetauftritt von KBS einsehbar.