Reuters: Seoul genehmigte Polens Export von Haubitzen mit südkoreanischen Teilen in die Ukraine

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr Polens Export von Panzerhaubitzen vom Typ Krab, die mit südkoreanischen Komponenten gebaut wurden, in die Ukraine genehmigt.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf einen Beamten der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA).Man habe die gesamte Dokumentation und mögliche Probleme überprüft und sich dann entschieden, eine Lizenz für den Export nach Polen auszustellen, sagte der Beamte Reuters gegenüber.Reuters schrieb, die Äußerungen seien die erste Bestätigung dafür, dass Südkorea offiziell zugestimmt habe, zumindest indirekt Waffenkomponenten an die Ukraine zu liefern.Die Panzerhaubitze Krab wird vom polnischen Rüstungsunternehmen Huta Stalowa Wola produziert und wird aus Teilen aus verschiedenen Ländern gebaut, darunter das Fahrgestell der südkoreanischen Panzerhaubitze K9 und ein Geschützturm aus Großbritannien.Laut Hanwha, dem Hersteller der K9, hatte Südkorea im Jahr 2016 die ersten Fahrgestelle der K9 zur Produktion der Panzerhaubitze Krab geliefert.Polen hatte seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 18 Krab-Systeme an die Ukraine geliefert. Das Land hat danach einen weiteren Liefervertrag über mehrere Dutzend Einheiten unterzeichnet.