Internationales Südkorea und USA sprechen über Maßnahmen gegen nordkoreanische Cyberverbrechen

Südkorea und die USA haben auf der Arbeitsebene über Maßnahmen gegen nordkoreanische Cyberverbrechen gesprochen.



Wie das südkoreanische Außenministerium am Mittwoch mitteilte, hätten sich beide Seiten bei dem Treffen in Washington auf strengere Ermittlungen und weitere Sanktionen verständigt. Denn Nordkorea würde seine Methoden für den Diebstahl von Kryptowährung verfeinern.



Auch solle angesichts der zunehmenden Gefahr nordkoreanischer Cyberverbrechen die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor gefördert werden. Darüber hinaus wollten beide Länder gemeinsam Warnungen vor nordkoreanischen Aktivitäten im Cyberraum herausgeben.



Beide Länder hätten die Einschätzung geteilt, dass sie hinsichtlich mehrerer Fälle von Kryptodiebstahl erhebliche Fortschritte erzielt hätten. So sei von Nordkorea gestohlenes Kryptovermögen eingefroren oder beschlagnahmt worden.



Südkorea und die USA wollten gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um Bewusstsein für die Gefahren illegaler Cyberaktivitäten Nordkoreas zu schaffen. Beide Regierungen hätten beispielsweise im letzten Monat vor nordkoreanischen Attacken mit Erpressersoftware gewarnt. Südkorea habe außerdem eigene Sanktionen verhängt.