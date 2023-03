Vereinigungsminister bittet um Londons Rolle, um Nordkorea zu Atomwaffenverzicht zu überreden

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kwon Young-se hat die britische Regierung darum gebeten, Nordkorea zum Verzicht auf die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen und zur Rückkehr zu Gesprächen zu überreden.Die entsprechende Bitte habe Kwon am Mittwoch beim Treffen mit dem britischen Botschafter in Nordkorea, David Ellis, und mit dem britischen Botschafter in Südkorea, Colin Crooks, unterbreitet, teilte das Vereinigungsministerium mit.Kwon betonte dabei die Rolle der britischen Regierung, die mit Nordkorea diplomatische Beziehungen unterhält. Er erläuterte die jüngste Lage in Nordkorea und die kühne Initiative, Südkoreas Roadmap gegenüber Nordkorea, und bat um Interesse und Unterstützung der britischen Regierung.Kwon teilte auch die Position der südkoreanischen Regierung mit, dass sie humanitäre Hilfe für Nordkorea unabhängig von der politischen und militärischen Situation anbieten wolle.Laut dem Ministerium zeigten beide Botschafter Interesse an der Ernährungslage und dem politischen Kurs in Nordkorea sowie Herausforderungen im Zuge der Umsetzung der sogenannten kühnen Initiative.Beide Diplomaten hätten auch gesagt, dass die britische Regierung auf eine baldige Wiederaufnahme des Betriebs der Botschaft in Nordkorea hoffe. Sie hätten zugesagt, dass London mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten werde, um Nordkoreas Nuklear- und Raketenprobleme anzugehen, hieß es.Nordkorea und Großbritannien hatten im Dezember 2000 diplomatische Beziehungen aufgenommen. Großbritannien eröffnete im darauffolgenden Jahr seine Botschaft in Pjöngjang, Nordkorea eröffnete seine Botschaft in London im Jahr 2003.Die britische Botschaft in Pjöngjang bleibt aufgrund der Corona-Pandemie und Nordkoreas Grenzschließung seit Mai 2020 vorläufig geschlossen.