Ausländer seit fünf Monaten Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer sind im Februar den fünften Monat in Folge Nettokäufer an der südkoreanischen Börse gewesen.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Donnerstag tätigten Ausländer im vergangenen Monat Nettokäufe von notierten Aktien im Wert von 1,169 Billionen Won (887 Millionen Dollar).Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 535 Milliarden Won (406 Millionen Dollar) getätigt, am Kosdaq-Markt in Höhe von 634 Milliarden Won (481 Millionen Dollar).Ausländer waren damit seit dem vergangenen Oktober stets Nettokäufer. Das Volumen der Nettokäufe schrumpfte jedoch verglichen mit Januar stark, damals waren es 6,146 Billionen Won (4,66 Milliarden Dollar).Der Wert der notierten Aktien im Besitz von Ausländern ging mit Stand Ende Februar gegenüber dem Vormonat um 900 Milliarden Won auf 635,1 Billionen Won (rund 482 Milliarden Dollar) zurück. Das entspricht 26,7 Prozent des gesamten Börsenwerts.