Südkoreas Parlamentschef betont Notwendigkeit der Hilfe für Türkei

Photo : YONHAP News

Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, hat eine elftägige Reise in die Türkei sowie nach Italien und Israel angetreten.Kim begann am Mittwoch (Ortszeit) sein Besuchsprogramm in Istanbul mit einem Dinner mit koreanischen Einwohnern und Unternehmern.Er spende den Bürgern der Türkei und den Landsleuten Trost, die ein beispiellos schweres Erdbeben erlebt hätten, sagte Kim bei dem Treffen. Die Türkei habe während des Koreakriegs über 20.000 Soldaten entsandt, obwohl sie damals noch keine diplomatischen Beziehungen mit Südkorea unterhalten habe. Die Türkei sei ein Blutsbruder und Bruderland für Südkorea. Südkorea wolle dem Land daher unbedingt helfen.Kim wird am 8. MIKTA-Parlamentspräsidententreffen am Donnerstag in Istanbul teilnehmen. Die Teilnehmer wollen nach gemeinsamen Maßnahmen auf Parlamentsebene in globalen Angelegenheiten, darunter nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft und Handel sowie Demokratie, suchen.MIKTA ist ein Beratungsgremium bestehend aus Mexiko, Indonesien, Südkorea, der Türkei und Australien. Die Türkei hat dieses Jahr den Vorsitz inne.