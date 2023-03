Start der ersten zivil entwickelten Trägerrakete Südkoreas abgesagt

Photo : YONHAP News

Der Start von HANBIT-TLV, der ersten vom Zivilsektor entwickelten Trägerrakete in Südkorea, ist verschoben worden.HANBIT-TLV ist eine vom Weltraum-Startup Innospace entwickelte Test-Trägerrakete zur Überprüfung von Triebwerken.Innospace teilte mit, dass der am Mittwochnachmittag (Ortszeit) geplante Start am Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien wegen eines Problems während des Countdowns unterbrochen worden sei.Nach der am Vortag begonnenen Überprüfung wurde HANBIT-TLV an der Startrampe aufgestellt und wartete auf den um 16 Uhr vorgesehenen Teststart.Innospace teilte mit, dass derzeit die Ursache ermittelt werde. Es werde voraussichtlich Zeit gebraucht, bis diese feststehe.Sobald die Ursache geklärt sei, wolle die Firma über einen neuen Startversuch entscheiden, hieß es.