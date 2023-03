Neuer Chef der Regierungspartei besucht Nationalfriedhof in Seoul

Photo : YONHAP News

Kim Gi-hyeon, neuer Vorsitzender der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), hat heute mit dem Besuch des Nationalfriedhofs in Seoul seinen ersten offiziellen Termin als Parteichef wahrgenommen.Die Parteiführung, einschließlich des Fraktionschefs Joo Ho-young, pilgerte am Donnerstagvormittag zum Nationalfriedhof und suchte die Grabstätten von patriotischen Märtyrern und früheren Staatspräsidenten auf.Anschließend fuhr Kim zum Sitz der Nationalversammlung, um eine Vorstandssitzung der neuen Führung zu leiten.Lee Jae-myung, Vorsitzender der Minjoo-Partei Koreas, gratulierte am Donnerstag Kim zu seiner Wahl als PPP-Chef. Er teilte auf Facebook seine Bereitschaft und die seiner Partei mit, für die Lösung der Probleme des Lebensunterhalts der Bürger zu kooperieren.Auf Ebene der Parteien gebe es zwar das Regierungs- und das Oppositionslager, vor den Bürgern bestehe jedoch kein solcher Unterschied, schrieb Lee.