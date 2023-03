18 Koreaner für Königin-Elisabeth-Wettbewerb für Gesang qualifiziert

Photo : YONHAP News

Am diesjährigen Königin-Elisabeth-Wettbewerb in der Kategorie Gesang nehmen so viele Sängerinnen und Sänger aus Südkorea wie aus keinem anderen Land teil.Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in Belgien am Mittwoch wurden 64 Kandidatinnen und Kandidaten in die erste öffentliche Runde der Gesang-Kategorie des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs 2023 aufgenommen. 18 Kandidatinnen und Kandidaten, etwa 28 Prozent, seien südkoreanische Staatsangehörige.Damit wurde die Zahl der südkoreanischen Teilnehmer in den Jahren 2014 und 2018, als der Wettbewerb für Gesang stattfand, übertroffen. Damals waren es jeweils zwölf und 13.Beim letztjährigen Wettbewerb, der im Fach Cello stattfand, waren zehn der 66 Teilnehmer südkoreanische Staatsangehörige. Die Südkoreanerin Choi Ha-young konnte damals gewinnen.Zu den koreanischen Preisträgern in der Kategorie Gesang zählen Hong Hae-ran und Hwang Su-mi, die jeweils 2011 und 2014 den Wettbewerb gewonnen hatten.Der Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Belgien zählt zu den drei bedeutendsten Musikwettbewerben der Welt.