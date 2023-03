Unternehmer aus Südkorea und Japan werden anlässlich des Spitzentreffens zusammenkommen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmen bemühen sich darum, die aufgrund von Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea geschwächte Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern wiederzubeleben.Hintergrund ist, dass die Regierungen beider Länder anlässlich der Bekanntmachung von Seouls Entschädigungsplan für Zwangsarbeiter zur japanischen Kolonialzeit eine Verbesserung des Verhältnisses anstreben.Nach Angaben der Geschäftswelt am Mittwoch wird um das im laufenden Monat in Tokio stattfindende Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan ein Business Roundtable stattfinden, für den Unternehmer aus beiden Ländern zusammenkommen werden.Als Präsident Yoon Suk Yeol Anfang des Jahres in die Vereinigten Arabischen Emirate und die Schweiz reiste, begleiteten ihn viele Unternehmer, einschließlich des Vorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Auch bei Yoons geplantem Japan-Besuch werden voraussichtlich viele Unternehmer mitreisen.Japanische Medien, darunter die Nachrichtenagentur Kyodo, hatten zuvor berichtet, dass Yoon am 16. und 17. März Tokio besuchen werde.