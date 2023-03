Justizminister Han trifft französischen Innenminister

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Justizminister Han Dong-hoon hat sich während seiner Geschäftsreise in Europa mit dem für Einwanderungspolitik zuständigen Minister Frankreichs getroffen.Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, sei Han am Mittwoch (Ortszeit) in Paris mit Gérald Darmanin, Minister des Inneren und für die Überseegebiete, zusammengekommen.Beide Minister tauschten Informationen über anstehende Angelegenheiten bei der Einwanderungs- und Migrationspolitik sowie der Grenzpolitik Südkoreas und Frankreichs aus. Sie vereinbarten, ein Kooperationssystem zwischen den Behörden aufzubauen, um mit verschiedenen Problemen umgehen zu können, die infolge der internationalen Migration entstehen können.Han wird im Anschluss an seinen Besuch in Frankreich nach Den Haag und Berlin weiterreisen.