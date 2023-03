Junge Diplomaten aus 25 Ländern werden in Korea mit Sprache und Kultur vertraut gemacht

Photo : YONHAP News

25 junge Diplomaten aus 25 Staaten werden zwölf Wochen lang in Südkorea die koreanische Sprache lernen und die Kultur kennenlernen.Die Korea Foundation, ein dem Außenministerium unterstelltes Organ für internationale Austauschprogramme, gab am Donnerstag bekannt, sein Koreanisches Sprach- und Kulturprogramm für Diplomaten 2023 begonnen zu haben.Die Diplomaten aus 25 Ländern, darunter lateinamerikanische, afrikanische und nahöstliche Staaten, würden vom 8. März bis 31. Mai in Südkorea die koreanische Sprache und die Kultur lernen und erleben.Sie werden täglich drei Stunden Koreanischunterricht bekommen und die Gelegenheit haben, die koreanische Kultur zu erleben. Auch Exkursionen, darunter ein Besuch des Palastes Gyeongbok, des Nationalmuseums von Korea und der demilitarisierten Zone (DMZ), stehen auf dem Programm.Die Korea Foundation führt das Programm seit 2005 jedes Jahr durch, um ein globales Netzwerk von Korea-Kennern aufzubauen. Bisher nahmen 563 Diplomaten aus 115 Ländern daran teil.