Staatspräsident Yoon reist nächste Woche zu Gipfelgespräch nach Tokio

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol reist am Donnerstag nächster Woche zu einem Gipfelgespräch nach Tokio.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, der Besuch werde dazu dienen, die seit zwölf Jahren unterbrochene Gipfeldiplomatie fortzusetzen und einen wichtigen Meilenstein für die Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu setzen. Über die Details seines zweitägigen Besuchsprogramms werde noch mit der japanischen Seite gesprochen, hieß es.Die Seouler Regierung hoffe, dass durch Yoons Besuch beide Länder ihre Kooperation in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Kultur ausweiten könnten, um die unglückliche Geschichte in der Vergangenheit zu überwinden und in die Zukunft zu blicken, so das Präsidialamt weiter.