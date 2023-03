Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein Auftaktspiel bei der World Baseball Classic (WBC) in Tokio verloren.Die Mannschaft unterlag am Donnerstag Australien mit 7:8.Südkorea spielt am Freitag gegen den Gastgeber und zweifachen Champion Japan.In jeder der drei Vorrundengruppen kommen die zwei besten Teams weiter. Südkorea spielt in Pool B gegen Japan, Australien, China und die Tschechische Republik.