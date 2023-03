Früherer Berater des Oppositionschefs tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Ein früherer Berater des Oppositionschefs Lee Jae-myung ist tot aufgefunden worden.Der Mann mit Nachnamen Jeon wurde am Donnerstagabend in seiner Wohnung in Seongnam in der Gyeonggi-Provinz entdeckt. Die Polizei gehe nach eigenen Angaben von Selbstmord als Todesursache aus.Jeon war politischer Berater Lees als dieser Bürgermeister von Seongnam war. Nach Lees Wahl zum Gouverneur der Gyeonggi-Provinz wurde er dessen Stabschef.Jeon war außerdem leitender Manager beim Unternehmen Gyeonggi Housing and Urban Development Corporation.Gegen Jeon war vor drei Jahren ermittelt worden, weil die Organisation ein Haus neben dem Wohnhaus des früheren Provinz-Gouverneurs Lee angemietet hatte, um dort Mitarbeiter unterzubringen. Zu einer Anklage war es aber nicht gekommen, weil Jeon laut den Ermittlungsergebnissen mit dem Fall nichts zu tun gehabt habe.Jeons Familie sagte gegenüber der Polizei aus, dass gegen ihn letztes Jahr im Zusammenhang mit einem Bestechungsvorwurf um Lee und den städtischen Fußballklub Seongnam ermittelt worden sei.