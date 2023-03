KCNA: Kim Jong-un wohnte Raketenstart am Donnerstag bei

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem Raketenstart am Donnerstag beigewohnt.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag mitteilte, habe Kim die "Übung für einen Feuerangriff" der Hwasong-Artillerieeinheit beaufsichtigt. Die Einheit sei mit einer "wichtigen operativen Aufgabe"an der Westfront betraut worden.Kim habe betont, dass jegliche Kriegsvorbereitungen des Feindes eine "überwältigende Antwort" erforderten.Der Machthaber wurde laut dem Bericht erneut von seiner Tochter Ju-ae zu der "Vor-Ort-Anleitung" begleitet. Sie war zuletzt bei mehreren wichtigen Terminen an der Seite ihres Vaters gesehen worden.KCNA schrieb, dass die Artillerie-Einheit bei der Übung ihre Kapazitäten demonstriert habe, im Kriegsfall einen Flugplatz treffen zu können.Am Donnerstag hatten Südkoreas Streitkräfte bekannt gegeben, dass der Norden mehrere Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer abgefeuert habe. Die Starts seien ab etwa 18.20 Uhr von der westlichen Hafenstadt Nampo aus erfolgt.