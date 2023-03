Vereinigter Generalstab: Nordkorea feuerte mehrere Kurzstreckenraketen in Richtung Westmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab am Donnerstag mehrere ballistische Kurzstreckenraketen (SRBM) in Richtung Westmeer abgefeuert.Gegen 19.45 Uhr hieß es zunächst, dass gegen 18.20 Uhr der Abschuss einer Rakete in der nordkoreanischen Hafenstadt Nampo an der Westküste festgestellt worden sei.Zwei Stunden später wurden neue Erkenntnisse veröffentlicht, wonach Nordkorea gleichzeitig mehrere SRBM abgefeuert haben könnte.Der Generalstab macht Informationen über nordkoreanische Raketenstarts gewöhnlich sofort bekannt. Die gestrige Bekanntgabe erfolgte rund 85 Minuten später. Die Verzögerung wurde damit begründet, dass der Start zwar sofort bemerkt worden sei, aber weitere Untersuchungen erforderlich gewesen seien, da der Zeitraum der Erfassung des Raketenstarts zu kurz gewesen sei.Der Generalstab teilte weiter mit, dass die Wachsamkeit erhöht worden sei. In enger Zusammenarbeit mit den USA werde eine vollständige Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten.Nordkoreas jüngste Provokation erfolgte vor dem für nächste Woche geplanten Frühjahrsmanöver "Freedom Shield" Südkoreas und der USA.