Berichte: Yoon und Kishida vereinbaren voraussichtlich Wiederaufnahme von Gipfeldiplomatie

Photo : YONHAP News

Laut japanischen Medien wird beim südkoreanisch-japanischen Gipfel nächste Woche in Tokio voraussichtlich die Wiederaufnahme der bilateralen Gipfeldiplomatie bestätigt werden.Wie die Tageszeitungen "Nihon Keizei" und "Asahi" heute schrieben, würden Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Fumio Kishida dies beim Gipfel am 16. März in Tokio verkünden.Die sogenannte "Shuttle-Diplomatie", nach der der die Staats- oder Regierungschef einmal im Jahr das jeweils andere Partnerland besuchen, wurde 2004 eingeführt und ist seit 2011 unterbrochen.Japanische Medien rechnen zudem mit der Möglichkeit, dass Yoon gegebenenfalls die Normalisierung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA erklären könnte.Die südkoreanische Regierung hatte im August 2019 aus Protest gegen die gegen Südkorea gerichteten Exportrestriktionen Japans mitgeteilt, GSOMIA zu beenden. Im November jenes Jahres wurde jedoch nach bilateralen Konsultationen beschlossen, die Wirksamkeit der Mitteilung aufzuheben.Yoon besucht am 16. und 17. März Tokio.