Politik US-Handelskammer in Korea will für Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung spenden

Die Amerikanische Handelskammer in Korea (AMCHAM Korea) will für die dem Innenministerium unterstellte Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch das Japanische Kaiserreich spenden.



Die Interessenvertretung von in Südkorea tätigen US-Unternehmen ist die erste Organisation, die nach der Bekanntmachung des Entschädigungsplans der südkoreanischen Regierung für Opfer der Zwangsarbeit öffentlich die Absicht für eine Spende bekundet hat.



Die Absicht teilte der Vorsitzende und CEO der AMCHAM Korea, James Kim, bei einem Treffen am Mittwoch in Seoul mit, zu dem Finanzminister Choo Kyung-ho eingeladen wurde.



Er begrüße die von den Regierungen Südkoreas und Japans bekannt gegebene historische Vereinbarung in Bezug auf die Diskussion über eine sensible Angelegenheit der Geschichte. AMCHAM werde der Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch das Japanische Kaiserreich spenden, um die epochemachende Vereinbarung zu unterstützen, und ermuntere die Mitglieder zu einer freiwilligen Beteiligung, sagte Kim.



Es steht noch nicht fest, wann die Spende getätigt wird und wie hoch die Summe sein wird.



Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Donnerstag Journalisten gegenüber, es sei zu begrüßen, dass eine private Organisation der USA eine solche Rolle spiele und einen solchen Beitrag leiste.



Die Stiftung teilte unterdessen KBS mit, dass noch kein Unternehmen formell die Absicht bekundet habe, zu spenden. Sie warte auf eine Beteiligung des Zivilsektors, einschließlich der koreanischen Unternehmen, die vom Abkommen zwischen Südkorea und Japan über Ansprüche von 1965 profitiert hätten.