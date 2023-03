Ehemaliger US-Diplomat spricht sich gegen mögliche Nuklearaufrüstung Südkoreas aus

Der frühere amerikanische Botschafter Alexander Vershbow hat sich gegen eine mögliche unabhängige Nuklearaufrüstung Südkoreas ausgesprochen. Als Alternative schlug er die Gründung einer Nuklearen Planungsgruppe wie bei der NATO vor.Damit könne man Bedenken der Südkoreaner über die effektive Wirksamkeit des US-Nuklearschirms zerstreuen, meinte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung zum 70. Jubiläum des US-südkoreanischen Bündnisses in Washington. Die Veranstaltung wurde von der südkoreanische Botschaft in Washington mitorganisiert.Dazu brachte der südkoreanische Botschafter in Washington Cho Tae-yong seine Erwartung zum Ausdruck, dass die Diskussionen über den Ausbau der erweiterten Abschreckung zwischen beiden Staaten produktive Ergebnisse bringen würden.Beim Staatsbesuch des südkoreanischen Präsidenten Yoon im April soll die Institutionalisierung der Nuklearkooperation thematisiert werden.