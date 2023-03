Photo : YONHAP News

Südkorea tritt beim World Baseball Classic 2023 heute gegen Japan an.Das zweite Spiel der südkoreanischen Mannschaft unter Trainer Lee Kang-chul in Gruppe B in Runde 1 wird um 19 Uhr im Tokyo Dome in der japanischen Hauptstadt beginnen.Südkorea verlor sein erstes Spiel gegen Australien am Donnerstag mit 7:8. Das Land braucht gegen Japan daher unbedingt einen Sieg, um noch auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen zu können. Für das Viertelfinale qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten.