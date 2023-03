KBS-Umfrage: 53,1 Prozent halten Seouls Entschädigungsplan für ehemalige Zwangsarbeiter für falsch

Photo : KBS News

Über die Hälfte der Koreaner hält laut einer Umfrage von KBS den jüngst vorgelegten Regierungsplan zur Entschädigung von Opfern der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung für falsch.Nach dem am Montag präsentierten Plan wird eine dem Innenministerium unterstellte Stiftung Opfern Entschädigungszahlungen leisten, anstatt japanischer Unternehmen, bei denen diese Zwangsarbeit verrichten mussten.53,1 Prozent der Befragten stuften den Entschädigungsplan als falsche Entscheidung ein. Dagegen sprachen 39,8 Prozent von einer guten Entscheidung.51,5 Prozent waren der Ansicht, dass der Entschädigungsplan für den Aufbau zukunftsorientierter Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht nützlich sei. 46,1 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.72,1 Prozent waren einverstanden mit der Ansicht, dass der Regierungsplan nur eine halbe Lösung darstelle, weil dies weder eine Beteiligung noch eine Entschuldigung der japanischen Unternehmen vorsieht, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren. 24,7 Prozent waren nicht damit einverstanden.72,1 Prozent sprachen sich dafür aus, die verantwortlichen japanischen Unternehmen wegen der von der südkoreanischen Regierung gezahlten Entschädigungen in Regress zu nehmen. 22,7 Prozent waren dagegen.Als wichtigste Angelegenheit unter den Lösungsansätzen für die Frage der Zwangsmobilisierung nannten 61,4 Prozent eine aufrichtige Entschuldigung der beteiligten japanischen Unternehmen und der japanischen Regierung.17,6 Prozent nannten eine normale Wiederherstellung der koreanisch-japanischen Beziehungen. 9,7 Prozent gaben eine zügige Entschädigung unabhängig von der Art und Weise an, 7,7 Prozent die Beteiligung der verantwortlichen japanischen Unternehmen an Entschädigungen.