UN-Sonderberichterstatterin berichtet über schwere Verletzungen von Menschenrechten von Frauen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Laut der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Nordkorea sind Frauen in Nordkorea schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.Das schrieb die Sonderberichterstatterin Elizabeth Salmón in einem Bericht, den sie am 20. März dem UN-Menschenrechtsrat vorlegen wird.Laut dem Entwurf, der dem US-Sender Radio Free Asia vorliegt, schrieb sie, dass das nordkoreanische Regime zwar bei der Schaffung eines rechtlichen Rahmens zum Schutz der Menschenrechte von Frauen und Mädchen Fortschritte gemacht habe. Die Realität sei jedoch weit davon entfernt.Laut Aussagen von nordkoreanischen Flüchtlingen würden Frauen als „Blumen“ bezeichnet. Aussehen, Kleidung, Schönheitspflege und Schminkmethode würden vom Staat kontrolliert. Gewalt gegen Frauen werde nicht als schwerwiegende Kriminalität betrachtet, Opfer sexueller Gewalt und sexueller Belästigung würden vielmehr stigmatisiert, hieß es.Nach weiteren Angaben werden viele Frauen und Mädchen, die aus Nordkorea zu flüchten versuchen, für eine Zwangsheirat mit chinesischen Männern verkauft oder in die Sexarbeit getrieben.