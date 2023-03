Scharfe Munition an Bord einer Passagiermaschine von Korean Air gefunden

Photo : YONHAP News

An Bord eines Flugzeuges von Korean Air sind zwei scharfe Kugeln gefunden worden, daraufhin leitete die Polizei eine Durchsuchung ein.Heute gegen 8 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in einem Flugzeug, das am Flughafen Incheon in Richtung Manila starten wollte, scharfe Munition gefunden worden sei.Ein Fluggast habe unter seinem Sitz eine Kugel gefunden, später sei eine weitere Kugel gefunden worden, hieß es.Flug KE621 musste daher kurz vor dem Start zum Terminal zurückkehren. An Bord waren insgesamt 230 Personen, darunter 218 Passagiere.Laut der Fluggesellschaft stiegen die Passagiere nach einer Sicherheitskontrolle und Durchsuchung wieder in die Maschine ein, die dann gegen 11 Uhr in Richtung Manila abflog.Die Polizei und zuständige Behörden untersuchen, wie die Kugeln in das Flugzeug gelangen konnten.