Chinas Präsident Xi für dritte Amtszeit gewählt

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist für eine dritte Amtszeit gewählt worden.Der Nationale Volkskongress Chinas wählte bei seiner Plenarsitzung am Freitag in Peking Xi einstimmig wieder zum Staatschef.Xi wird demnach für fünf weitere Jahre im Amt sein, und damit insgesamt 15 Jahre.Es ist das erste Mal seit der Gründung der Volksrepublik Chinas, dass ein Staatspräsident für eine dritte Amtszeit gewählt wurde.Zhao Leji wurde zum neuen Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses gewählt, Han Zheng zum stellvertretenden Staatspräsidenten.Der neue Premierminister wird am Samstag gewählt. Li Qiang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Xis engster Vertrauter, ist intern für den Posten vorgesehen.