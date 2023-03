Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse in Seoul hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge verloren.Für den Kospi ging es um 1,01 Prozent auf 2.394,59 Zähler nach unten.Grund seien Sorgen der Anleger vor schneller steigenden Zinsen in den USA gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.