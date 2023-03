Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Montag die Militärübung "Freedom Shield" begonnen.Das elftägige Frühjahrsmanöver ist die größte Militärübung beider Staaten seit Jahren.An über 20 Orten auf der koreanischen Halbinsel und in ihrem Umfeld werden Schießübungen stattfinden, mit denen die Verteidigungsbereitschaft und verbesserte Reaktionsfähigkeit trainiert werden sollen.Während des Manövers werden reale Szenarien durchgespielt, mit denen das veränderte Sicherheitsumfeld angesichts einer zunehmenden Bedrohung wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm und Raketen berücksichtigt wird.Letzte Woche hatte als faktische Generalprobe eine Übung für das gemeinsame Krisenmanagement stattgefunden. Daher wird die erste Phase der Übung übersprungen und der Schwerpunkt auf Übungen für Gegenangriffe und Abwehrszenarien und die anschließende Stabilisierung des Nordens gelegt.Mit der im Vergleich zu Manövern in früheren Jahren größer angelegten Übung werden die Feldübungen effektiv erstmals nach fünf Jahren wieder stattfinden. Die Übungen waren in der Form zur Zeit der Vorgängerregierung von Moon Jae-in ausgesetzt worden.Zudem soll auch eine gemeinsame Übung mit Flugzeugträgern stattfinden, darunter der nukleargetriebene USS Nimitz. Zusammen mit Japan ist auch eine Raketenalarm-Übung geplant.