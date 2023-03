Schwerer Brand in Reifenfabrik in Daejeon

Photo : YONHAP News

In der Stadt Daejeon ist es am Sonntag zu einem schweren Brand gekommen.Elf Menschen, darunter ein Feuerwehrmann, mussten wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.Wie Feuerwehrbehörden mitteilten, sei das Feuer in der Fabrik von Hankook Tire im Viertel Moksang-dong im Bezirk Daedeok gegen 22.09 Uhr am Sonntag ausgebrochen. Die Flammen konnten bis Montagmorgen nicht gelöscht werden.Das Reaktionssystem in erster Phase war acht Minuten nach der Brandmeldung aktiviert. Die Behörden hatten um 2.10 Uhr am Montagmorgen Stufe 3 aktiviert. Über 100 Einsatzfahrzeuge und 430 Feuerwehrleute wurden zum Einsatzort geschickt.Auch Anwohner waren wegen der großen Rauchschwaden alarmiert. Die Behörden schließen nicht aus, dass weitere Personen zu Schaden kamen, darunter zehn Fabrikmitarbeiter. Zudem sollen rund 400.000 Reifen von den Flammen zerstört worden sein.Die genaue Brandursache sei nach Angaben der Feuerwehr noch unklar.