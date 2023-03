Seoul begrüßt Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran

Photo : Getty Images Bank

Die südkoreanische Regierung hat die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran begrüßt.Ein Sprecher des Außenministeriums teilte in einer Erklärung am Sonntag mit, die Regierung begrüße, dass sich Saudi-Arabien und der Iran auf die Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen geeinigt hätten. Sie erwarte, dass die Einigung durch den Vertrauensaufbau und den Spannungsabbau zwischen beiden Ländern zu Frieden und Stabilität im Nahen Osten beitragen werde.Saudi-Arabien und der Iran hatten am Freitag vereinbart, ihre Beziehungen zu normalisieren und wieder eine Botschaft im jeweils anderen Land zu eröffnen.Ihre diplomatischen Beziehungen waren 2016 anlässlich der Hinrichtung eines prominenten schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien abgebrochen worden. Iran hatte sich gegen die Hinrichtung ausgesprochen.Beide Staaten betonten den gegenseitigen Respekt vor der Souveränität und das Prinzip der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten und verständigten sich darauf, das 2001 unterzeichnete Sicherheitskooperationsabkommen und weitere Vereinbarungen über Handel, Wirtschaft und Investitionen zu beleben.