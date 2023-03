Südkorea schlägt bei World Baseball Classic Tschechische Republik und darf auf Weiterkommen hoffen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der World Baseball Classic die Tschechische Republik mit 7:3 besiegt.Mit dem Sieg am Sonntag im Tokyo Dome in Japan kann Südkorea nach zwei Niederlagen zum Auftakt noch auf ein Weiterkommen hoffen.Die Mannschaft von Trainer Lee Kang-chul war dank der guten Würfe von Pitcher Park Se-woong und zwei Home Run von Kim Ha-seong von den San Diego Padres gut ins Spiel gekommen.Am vergangenen Donnerstag hatte Südkorea gegen Australien mit 7:8 verloren, am Freitag gab es eine 4:13-Niederlage gegen den Gastgeber Japan.Um die nächste Runde erreichen zu können, muss Südkorea gegen China gewinnen und braucht außerdem Schützenhilfe.Das Spiel gegen China beginnt heute um 19 Uhr, Austragungsort ist erneut der Tokyo Dome.