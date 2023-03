Protestkundgebung gegen Regierungsplan zur Entschädigung früherer Zwangsarbeiter in Seoul

Photo : YONHAP News

In der Stadtmitte von Seoul hat eine Kundgebung stattgefunden, um den von der Regierung vorgelegten Entschädigungsplan für Opfer der Zwangsmobilisierung unter japanischer Besatzung zu verurteilen.Die Bürgerorganisation Kampagne für Frieden und historische Gerechtigkeit für Korea und Japan veranstaltete am Samstagnachmittag auf dem Platz vor dem Seouler Rathaus eine Kundgebung, um eine sofortige Zurücknahme des Regierungsplans zu verlangen.Die Teilnehmer forderten Japan auf, sich für die Kolonialherrschaft und die Zwangsmobilisierung zu entschuldigen und die Opfer zu entschädigen. Nach Schätzungen der Veranstalter versammelten sich etwa 10.000 Personen, während die Polizei von 5.000 Teilnehmern ausging.An der Kundgebung nahmen auch viele Mitglieder von Organisationen teil, die sich mit Fragen zur Vergangenheit des Japanischen Kaiserreichs auseinandersetzen. Sie verurteilten Entschädigungszahlungen durch eine Stiftung der südkoreanischen Regierung anstelle der betreffenden japanischen Unternehmen als Ablassbrief für die Gräueltaten Japans.Die Veranstalter kündigten an, auch nach dem am 16. März geplanten koreanisch-japanischen Spitzentreffen jeden Samstag eine Kundgebung abzuhalten.