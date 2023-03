Südkoreas Rentendienst sucht wegen Aktien der SVB Financial Group im Depot nach Maßnahmen

Photo : YONHAP News

Der Nationale Rentendienst (NPS) Südkoreas sucht angesichts der Aktien der SVB Financial Group und der Signature Bank in seinem Depot nach Maßnahmen.Zur SVB Financial Group gehört die pleite gegangene US-amerikanische Silicon Valley Bank (SVB), nach deren Kollaps wurde auch die Signature Bank in den USA geschlossen.NPS teilte mit, man beobachte die Schließungen der SVB und der Signature Bank genau und arbeite an Gegenmaßnahmen. Man werde Bemühungen unternehmen, um die Verluste einzudämmen.Laut einer Bekanntmachung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hatte der NPS gemeldet, dass er mit Stand Ende Dezember 2022 über 100.795 Aktien der SVB Financial Group verfüge. Nach Angaben des NPS Investment Management auf dessen Webseite wird der Wert der Investitionen des Rentendienstes in Aktien der Gruppe mit Stand Ende 2021 auf 362,4 Milliarden Won (277 Millionen Dollar) geschätzt.Der Wert der Investitionen in Aktien der Signature Bank wird nach Angaben auf der Webseite mit Stand Ende 2021 auf 6,2 Milliarden Won (4,7 Millionen Dollar) taxiert.