Südkorea meldet 4.198 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea liegt nach offiziellen Angaben am Montag im 4.000er-Bereich.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden heute mit Stand 0 Uhr 4.198 Neuinfektionen bestätigt, darunter 4.186 lokal übertragene und zwölf eingeschleppte Fälle.Die an einem Montag bekannt gegebene Zahl der Neuansteckungen verharrt damit die dritte Woche in Folge im 4.000er-Bereich. Vor einer Woche waren es 4.300 Fälle, vor zwei Wochen 4.024.Die Behörde rechnet mit weiterhin leichten Schwankungen und insgesamt einer Stagnation der Werte.Nach weiteren Angaben wurden mit Stand 0 Uhr am Sonntag 9.342 neue Infektionsfälle bestätigt, 471 weniger als eine Woche zuvor.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank gegenüber dem Vortag um vier auf 142.Es wurden zwölf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 34.115 Sterbefälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.