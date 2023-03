Erste Ankunft eines Kreuzfahrtschiffs mit Passagieren in Südkorea seit drei Jahren

Photo : YONHAP News

Die Amadea, ein Kreuzfahrtschiff einer deutschen Reederei, ist am Montagvormittag in den Hafen von Sokcho an der Ostküste Südkoreas eingelaufen.Es ist das erste Mal seit Februar 2020, dass ein Kreuzfahrtschiff aus dem Ausland mit Passagieren an Bord in einen südkoreanischen Hafen eingelaufen ist. Damals hatten die Behörden des Landes aufgrund der Corona-Pandemie Beschränkungen für die Hafeneinfahrt verhängt.Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) hielt gemeinsam mit der Provinz Gangwon und der Stadt Sokcho eine Begrüßungsfeier für die Passagiere und Besatzungsmitglieder ab und eröffnete im Kreuzfahrt-Terminal einen Informationsstand zum Tourismus in Korea.Die KTO entwickelte gemeinsam mit Silversea, einer Reederei von Luxus-Kreuzfahrtschiffen, Angebote für Reisen nach Südkorea, damit bis 2024 Kreuzfahrtschiffe in allen fünf Anlaufhäfen in Südkorea anlegen können. Das sind Sokcho, Busan, Jeju, Incheon und Yeosu.