Vereinigungsministerium bedauert Nordkoreas Raketentest

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass Nordkorea aus Protest gegen eine gemeinsame Militärübung mit den USA militärische Spannungen schürt.Es sei sehr bedauerlich, dass Nordkorea seine Provokationen mit Südkoreas jährlicher und der Verteidigung dienenden Übung begründen wolle, sagte Ministeriumssprecher Koo Byoung-sam am Montag vor der Presse. Er war um eine Stellungnahme zu Nordkoreas fortgesetzten Raketenprovokationen gebeten worden, darunter am Sonntag ein Raketenstart von einem U-Boot aus.Man hoffe, dass Nordkorea erkennen werde, dass mit der Erhöhung der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nichts zu gewinnen sei, hieß es weiter.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas hatte am Montag mitgeteilt, dass er am Sonntag eine unidentifizierte Rakete entdeckt habe, die ein nordkoreanisches U-Boot im Meer vor Sinpo abgefeuert habe.