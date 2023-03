Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wird möglicherweise am 20. März wegfallen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird möglicherweise bereits am 20. März die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln wegfallen.Die Regierung wird am Mittwoch bei einem Treffen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen darüber diskutieren, ob sie die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufheben wird.Chung Ki-seok, Vorsitzender des nationalen Beratergremiums zur Reaktion auf Infektionskrankheiten, teilte mit, dass sich das Gremium jüngst auf Bitte der Regierung über Maßnahmen beraten habe, wie die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Empfehlung umgewandelt werde. Die meisten Mitglieder hätten sich dafür ausgesprochen.Demnach wird erwartet, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und U-Bahn voraussichtlich ab dem 20. März keine Pflicht mehr sein wird.Chung sagte, es werde keine großen Schwierigkeiten dabei geben, die Maskenpflicht in eine Empfehlung umzuwandeln.Sollte es dazu kommen, wird lediglich in den medizinischen Einrichtungen und den Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko das Tragen der Maske noch vorgeschrieben.Chung rief die Hochrisikogruppen oder Menschen in Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko dazu auf, bis zum Ende der Corona-Pandemie Masken zu tragen.In Südkorea wurden mit Stand 0 Uhr am Montag 4.198 Corona-Neuinfektionen bestätigt.Die an einem Montag bekannt gegebene Zahl der Neuansteckungen verharrt damit die dritte Woche in Folge im 4.000er-Bereich.Die Seuchenkontrollbehörde rechnet mit weiterhin leichten Schwankungen und insgesamt einer Stagnation der Werte.