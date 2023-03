Yoon fordert gründliche Überprüfung von Auswirkungen der Pleite der Silicon Valley Bank

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angeordnet, die Auswirkungen der Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) auf die koreanische Wirtschaft gründlich unter die Lupe zu nehmen.Die Forderung habe Yoon bei einem Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag unterbreitet, teilte sein Sprecher Lee Do-woon mit. Infolge des Kollapses der SVB in den USA breiteten sich Unsicherheiten auf dem Finanzmarkt aus, sagte Yoon.Der Staatschef forderte, unter Federführung des für Wirtschaft zuständigen Vizeministerpräsidenten die Ursache der SVB-Pleite, die Entwicklungen rund um den Vorfall, das Vorgehen der US-Behörden und die Auswirkungen auf den einheimischen Finanzmarkt sowie die Realwirtschaft gründlich zu überprüfen.Choo Kyung-ho, Vizepremier für Wirtschaft und Finanzminister, teilte am Montag die Einschätzung mit, dass der SVB-Kollaps derzeit nur einen begrenzten Einfluss auf die globalen Finanzmärkte habe.Es sei noch die Meinung vorherrschend, dass der Vorfall nicht zu einem Risiko für das globale Finanzwesen und die Wirtschaft werde und nur einen begrenzten Einfluss habe, sagte Choo bei einem Treffen zu Ausfuhren und Investitionen in Sejong.Er erläuterte, dass die zuständigen Behörden der USA, einschließlich des Finanzministeriums, zügig vorgingen und Maßnahmen zum Schutz für sämtliche Einlagen bei der SVB präsentiert hätten.