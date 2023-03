Kultur Südkorea will zurückgeholtes Gemälde aus 16. Jahrhundert zu Schatz bestimmen

Ein letztes Jahr aus den USA zurückgebrachtes Gemälde aus der Joseon-Zeit wird in Südkorea zu einem Schatz bestimmt.



Es handelt sich um „Dokseodang gyehoedo“, ein Gemälde über die Zusammenkunft von Beamten in einem als „Dokseodang“ bezeichneten Lese- und Studiersaal im Zeitraum von 1516 bis 1530 während der Amtszeit von König Jungjong.



Auf dem Rollbild sind die Landschaft in der Umgebung des Standortes Dumopo und das Dokseodang dargestellt, und auch wie Personen, die dort Bücher gelesen haben, auf dem Fluss Han eine Bootsfahrt machen.



Die Behörde für Kulturerbe wird während der 30-tägigen Ankündigungsfrist Meinungen aus verschiedenen Kreisen sammeln und überprüfen. Sie will das Werk anschließend nach einer Beratung im Ausschuss für Kulturerbe zu einem staatlich designierten Schatz bestimmen.